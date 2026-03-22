Pas épar­gnée par les bles­sures depuis la saison 2022, Paula Badosa doit composer constam­ment avec un corps meurtri. Dans le top 10 en début de saison 2025 grâce à sa demi‐finale à l’Open d’Australie, la voici actuel­le­ment au 100e rang mondial.

Son élimi­na­tion au deuxième tour du WTA 1000 de Miami contre Iva Jovic devrait la faire reculer un peu plus au clas­se­ment (6−2, 6–1). Dans un entre­tien accordé à Clay, l’Espagnol précise qu’a­vant la dimen­sion physique, c’est le mental qui est le plus impacté dans ces moments.

« Je suis plusieurs théra­pies diffé­rentes, mais c’est surtout avec mon psycho­logue que je parle tous les jours : le matin, en milieu de journée, le soir. Au final, c’est la personne qui compte le plus pour moi. Ce sport est déjà très mental, et devoir accepter les moments où mon corps n’est pas aussi agile et ne répond pas aussi bien est diffi­cile. C’est ce qui me fait le plus souf­frir. Le tennis est très émotionnel. Parfois, j’ai aussi l’impression que je dois changer mon style de jeu, et c’est là que je me perds peut‐être un peu. Mais j’essaie d’y travailler, j’essaie d’accepter que c’est comme ça pour le moment. J’espère que ça va s’améliorer et que mon corps va mieux réagir, mais pour l’instant, il ne me reste plus qu’à me battre et à rester positive ».