Pas épargnée par les blessures depuis la saison 2022, Paula Badosa doit composer constamment avec un corps meurtri. Dans le top 10 en début de saison 2025 grâce à sa demi‐finale à l’Open d’Australie, la voici actuellement au 100e rang mondial.
Son élimination au deuxième tour du WTA 1000 de Miami contre Iva Jovic devrait la faire reculer un peu plus au classement (6−2, 6–1). Dans un entretien accordé à Clay, l’Espagnol précise qu’avant la dimension physique, c’est le mental qui est le plus impacté dans ces moments.
« Je suis plusieurs thérapies différentes, mais c’est surtout avec mon psychologue que je parle tous les jours : le matin, en milieu de journée, le soir. Au final, c’est la personne qui compte le plus pour moi. Ce sport est déjà très mental, et devoir accepter les moments où mon corps n’est pas aussi agile et ne répond pas aussi bien est difficile. C’est ce qui me fait le plus souffrir. Le tennis est très émotionnel. Parfois, j’ai aussi l’impression que je dois changer mon style de jeu, et c’est là que je me perds peut‐être un peu. Mais j’essaie d’y travailler, j’essaie d’accepter que c’est comme ça pour le moment. J’espère que ça va s’améliorer et que mon corps va mieux réagir, mais pour l’instant, il ne me reste plus qu’à me battre et à rester positive ».
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 11:53