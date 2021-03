Depuis le début de cet Open de Miami 2021, il n’y a pas un joueur ou une joueuse qui n’a pas souf­fert des condi­tions clima­tiques. Connue pour être une ville humide et régu­liè­re­ment frappée par les vents, Miami peut égale­ment être une cité cani­cu­laire. Et lorsque ces trois critères sont réunis, cela peut se trans­former en un véri­table cauchemar pour les athlètes. Ajoutez à cela une surface lente et des balles lourdes et vous ne pouvez même plus compter sur vos dix doigts les matchs ayant duré plus de 2h30, hommes et femmes confondus.

Ce dimanche, c’est même le grand favori à la victoire finale dans le tableau masculin, Daniil Medvedev, qui a failli vaciller à cause de cette même chaleur, frappé par les crampes. Finalement vain­queur, Jannik Sinner est apparu en grande souf­france à plusieurs occa­sions lors de chan­ge­ments de côtés face à Khachanov. Pourtant habi­tuée, Garbine Muguruza, de natio­na­lité espa­gnole et d’ori­gine véné­zué­lienne, a elle aussi reconnu que les corps souf­fraient énormément.

La bonne nouvelle est que la météo prévoit une baisse des tempé­ra­tures ces prochains jours en Floride avec quelques petits risques d’orages. Et ce n’est surement pas les joueurs qui vien­dront s’en plaindre…