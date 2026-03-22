« Corentin Moutet m’a envoyé un message privé mais s’est désabonné quand j’ai dit que je n’étais pas intéressée par les ‘petits’. Ça l’a vexé », a lâché la joueuse américaine Danielle Collins sur Tennis Channel, où elle officie en tant que consultante lors du Masters/WTA 1000 de Miami.
Sur le réseau social X, le Français a répondu de manière assez cinglante à la 99e joueuse mondiale.
« Comment pourrais‐je te désabonner alors que je ne t’ai jamais suivi ? Tennis Channel, comment pouvez‐vous laisser quelqu’un raconter de telles bêtises à la télé ? C’est toi qui m’as suivi. C’est toi qui m’as demandé de jouer en double mixte. Et moi je ne t’ai même jamais suivi. Tu es prête à dire n’importe quoi pour que les gens parlent de toi. Tu devrais apprendre à t’aimer toi‐même pour ne pas avoir à faire des choses stupides juste pour que les gens t’aiment. Tennis Channel, bonne journaliste sportif. »
😂😂 how can I unfollow you when I never followed you😂@TennisChannel how can you let someone say BS like this on tv— Corentin Moutet (@moutet99) March 22, 2026
You followed me
You asked me for mixed dubs
And I’ve never even followed you😂
You ready to say anything so people talks about you
You should learn how to love… https://t.co/plDXqd1wzQ
Ambiance…
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 18:21