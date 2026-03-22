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Corentin Moutet répond à Danielle Collins : « Tu es prête à dire n’im­porte quoi pour que les gens parlent de toi »

Par
Baptiste Mulatier
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« Corentin Moutet m’a envoyé un message privé mais s’est désa­bonné quand j’ai dit que je n’étais pas inté­ressée par les ‘petits’. Ça l’a vexé », a lâché la joueuse améri­caine Danielle Collins sur Tennis Channel, où elle officie en tant que consul­tante lors du Masters/WTA 1000 de Miami. 

Sur le réseau social X, le Français a répondu de manière assez cinglante à la 99e joueuse mondiale. 

« Comment pourrais‐je te désa­bonner alors que je ne t’ai jamais suivi ? Tennis Channel, comment pouvez‐vous laisser quel­qu’un raconter de telles bêtises à la télé ? C’est toi qui m’as suivi. C’est toi qui m’as demandé de jouer en double mixte. Et moi je ne t’ai même jamais suivi. Tu es prête à dire n’im­porte quoi pour que les gens parlent de toi. Tu devrais apprendre à t’aimer toi‐même pour ne pas avoir à faire des choses stupides juste pour que les gens t’aiment. Tennis Channel, bonne jour­na­liste sportif. »

Ambiance…

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 18:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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