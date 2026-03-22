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Danielle Collins : « Corentin Moutet m’a envoyé un message privé mais s’est désa­bonné quand j’ai dit que je n’étais pas inté­ressée par les ‘petits’. Ça l’a vexé »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Miami 2024 - Atp -

Absente des courts depuis la fin de saison 2025, Danielle Collins occupe le poste de consul­tante sur le plateau de Tennis Chanel, notam­ment lors du Masters/WTA 1000 de Miami. 

Et après avoir raconté une anec­dote assez lunaire sur son chien dans les vestiaires du tournoi, l’Américaine a expliqué avoir recalé… le Français Corentin Moutet. 

« Je lui ai dit que s’il voulait flirter avec moi, il devait d’abord améliorer son service et ses coups droits, car c’est ce qui compte vrai­ment. Il m’a envoyé un message mais s’est désa­bonnée après avoir vu mon profil de rencontre où je disais ne pas être inté­ressée par les ‘petits’ (en taille). Je mesure 1,78 m et ce n’est qu’une préfé­rence, mais ça l’a vexé. Hier soir, il m’a de nouveau envoyé un message privé pour se vanter de ses services après avoir remporté son match ; il a du talent, mais il lui reste encore beau­coup de chemin à parcourir avant d’avoir une chance. »

Du Collins dans le texte !

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 17:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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