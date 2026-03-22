Absente des courts depuis la fin de saison 2025, Danielle Collins occupe le poste de consultante sur le plateau de Tennis Chanel, notamment lors du Masters/WTA 1000 de Miami.
Et après avoir raconté une anecdote assez lunaire sur son chien dans les vestiaires du tournoi, l’Américaine a expliqué avoir recalé… le Français Corentin Moutet.
Danielle Collins says Moutet was upset she said she wasn’t interested in short kings— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 22, 2026
« He unfollowed me after my dating profile where I said I’m not interested in the short kings. He messaged me & unfollowed me. He slid back in my DMs last night”
😭😭😭😭pic.twitter.com/FOmoNeeka7
« Je lui ai dit que s’il voulait flirter avec moi, il devait d’abord améliorer son service et ses coups droits, car c’est ce qui compte vraiment. Il m’a envoyé un message mais s’est désabonnée après avoir vu mon profil de rencontre où je disais ne pas être intéressée par les ‘petits’ (en taille). Je mesure 1,78 m et ce n’est qu’une préférence, mais ça l’a vexé. Hier soir, il m’a de nouveau envoyé un message privé pour se vanter de ses services après avoir remporté son match ; il a du talent, mais il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’avoir une chance. »
Du Collins dans le texte !
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 17:29