Absente des courts depuis la fin de saison 2025, Danielle Collins occupe le poste de consul­tante sur le plateau de Tennis Chanel, notam­ment lors du Masters/WTA 1000 de Miami.

Et après avoir raconté une anec­dote assez lunaire sur son chien dans les vestiaires du tournoi, l’Américaine a expliqué avoir recalé… le Français Corentin Moutet.

Danielle Collins says Moutet was upset she said she wasn’t inter­ested in short kings



« He unfol­lowed me after my dating profile where I said I’m not inter­ested in the short kings. He messaged me & unfol­lowed me. He slid back in my DMs last night”



😭😭😭😭pic.twitter.com/FOmoNeeka7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 22, 2026

« Je lui ai dit que s’il voulait flirter avec moi, il devait d’abord améliorer son service et ses coups droits, car c’est ce qui compte vrai­ment. Il m’a envoyé un message mais s’est désa­bonnée après avoir vu mon profil de rencontre où je disais ne pas être inté­ressée par les ‘petits’ (en taille). Je mesure 1,78 m et ce n’est qu’une préfé­rence, mais ça l’a vexé. Hier soir, il m’a de nouveau envoyé un message privé pour se vanter de ses services après avoir remporté son match ; il a du talent, mais il lui reste encore beau­coup de chemin à parcourir avant d’avoir une chance. »

Du Collins dans le texte !