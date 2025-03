Au micro de Tennis Channel après sa victoire contre Karolina Muchova (6−2, 3–6, 6–2) au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, où elle défiera Iga Swiatek en huitièmes de finale, Elina Svitolina s’est exprimée sur sa séance d’en­traî­ne­ment en Floride avec son mari, Gaël Monfils.

Elina Svitolina breaks down her win over Karolina Muchova and previews her next match against Iga Swiatek 🍿 #MiamiOpen pic.twitter.com/3EsowbfjUu