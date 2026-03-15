Alors que le tournoi d’Indian Wells touche à sa fin avec les deux finales, dames et messieurs, prévues ce dimanche, celui de Miami pointe déjà le bout de son nez (du 18 au 29 mars).

Son direc­teur, James Blake, était d’ailleurs l’in­vité de Tennis Channel où il a évoqué le nouveau statut de deux jeunes joueurs parti­cu­liè­re­ment popu­laires sur les circuits mascu­lins et fémi­nins : le Brésilien Joao Fonseca et la Philippine Alexandra Eala.

Et dans l’op­tique de vendre le maximum de billets et de contenter leurs nombreux fans, l’an­cien 4e joueur mondial a d’ores et déjà annoncé qu’ils seront tous les programmés sur le court central. Un privi­lège qui risque de faire quelques jaloux.

« Je me souviens de l’année dernière, où j’ai appris à mes dépens que João Fonseca devait jouer sur le court central — et c’est ce qui va se passer. Et Alexandra Eala a égale­ment connu une année riche en rebon­dis­se­ments. J’ai l’impression que ce tournoi, l’année dernière, a été en quelque sorte son baptême du feu, puisqu’elle a obtenu d’excellents résul­tats alors qu’elle jouait avec une wild card. L’intérêt inter­na­tional pour ces deux joueurs est énorme, et Miami est un véri­table melting‐pot culturel avec une forte dimen­sion inter­na­tio­nale. Nous allons devoir les programmer sur le court central car ils ont telle­ment de fans à travers le monde — ils auront peut‐être l’impression de jouer à domicile. »