Alors que le tournoi d’Indian Wells touche à sa fin avec les deux finales, dames et messieurs, prévues ce dimanche, celui de Miami pointe déjà le bout de son nez (du 18 au 29 mars).
Son directeur, James Blake, était d’ailleurs l’invité de Tennis Channel où il a évoqué le nouveau statut de deux jeunes joueurs particulièrement populaires sur les circuits masculins et féminins : le Brésilien Joao Fonseca et la Philippine Alexandra Eala.
Et dans l’optique de vendre le maximum de billets et de contenter leurs nombreux fans, l’ancien 4e joueur mondial a d’ores et déjà annoncé qu’ils seront tous les programmés sur le court central. Un privilège qui risque de faire quelques jaloux.
« Je me souviens de l’année dernière, où j’ai appris à mes dépens que João Fonseca devait jouer sur le court central — et c’est ce qui va se passer. Et Alexandra Eala a également connu une année riche en rebondissements. J’ai l’impression que ce tournoi, l’année dernière, a été en quelque sorte son baptême du feu, puisqu’elle a obtenu d’excellents résultats alors qu’elle jouait avec une wild card. L’intérêt international pour ces deux joueurs est énorme, et Miami est un véritable melting‐pot culturel avec une forte dimension internationale. Nous allons devoir les programmer sur le court central car ils ont tellement de fans à travers le monde — ils auront peut‐être l’impression de jouer à domicile. »
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 18:13