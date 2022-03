Qualifiée, sans avoir joué, en huitièmes de finale à Miami, Naomi Osaka, qui a pris un psy, semble peu à peu retrouver le chemin du succès. Elle sait qu’elle peut compter sur le soutien d’un fan de renom, un certain Nick Kyrgios.

« Je suis un grand fan de Naomi. Je pense à ce qu’elle peut faire pour le sport et ce qu’elle a déjà fait, c’est une grande cham­pionne. Je pense qu’elle est incroyable. Je pense qu’elle va inspirer des millions de personnes. Je suis vrai­ment énervé quand des personnes dans le public disent des choses et cela affecte nos grandes cham­pionnes comme ça, parce qu’elle porte beau­coup de poids sur ses épaules. C’est aussi une personne normale qui gère des problèmes normaux. Je veux être le premier à me lever et à dire que ça ne va pas. Je veux le meilleur succès pour elle. Évidemment, son clas­se­ment n’est plus là où il était, mais je veux qu’elle revienne au sommet. Tout le monde sait de quoi elle est capable. »