Absente des courts depuis la fin de saison 2025, Danielle Collins occupe le poste de consul­tante sur le plateau de Tennis Chanel, jusqu’à son retour sur les courts, programmé pour la deuxième moitié de 2026.

En marge du tournoi de Miami, la lauréate 2024 de la compé­ti­tion a révélé une anec­dote crous­tillante sur cette édition.

Danielle Collins says her dog pooped in front of a player’s locker who she’s not a fan of at the 2024 Miami Open



“I’m not gonna mention the name of the player. I don’t wanna throw anyone under the bus.. I’m working on trying to be my best self »



😭😭😭😭

pic.twitter.com/XPegJC8IMb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 21, 2026

« J’étais dans les vestiaires, après la ferme­ture. En général, on n’a pas le droit d’amener son chien dans les vestiaires, mais j’ai fait entrer Quincy (son chien NDLR) parce qu’il n’y avait personne. Et Quincy, il courait partout, il faisait des petits sprints, et il était vrai­ment surex­cité. Et puis il a décidé de faire ses besoins juste à côté du casier de quelqu’un que je n’apprécie pas beau­coup. Bon, je ne vais pas citer le nom du joueur. Je ne veux pas jeter qui que ce soit sous le bus, bien sûr, mais Quincy, il l’a fait, ça n’avait jamais été révélé jusqu’à présent. C’était l’année où j’ai gagné ».

La prin­ci­pale concernée appréciera.