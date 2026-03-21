Absente des courts depuis la fin de saison 2025, Danielle Collins occupe le poste de consultante sur le plateau de Tennis Chanel, jusqu’à son retour sur les courts, programmé pour la deuxième moitié de 2026.
En marge du tournoi de Miami, la lauréate 2024 de la compétition a révélé une anecdote croustillante sur cette édition.
« J’étais dans les vestiaires, après la fermeture. En général, on n’a pas le droit d’amener son chien dans les vestiaires, mais j’ai fait entrer Quincy (son chien NDLR) parce qu’il n’y avait personne. Et Quincy, il courait partout, il faisait des petits sprints, et il était vraiment surexcité. Et puis il a décidé de faire ses besoins juste à côté du casier de quelqu’un que je n’apprécie pas beaucoup. Bon, je ne vais pas citer le nom du joueur. Je ne veux pas jeter qui que ce soit sous le bus, bien sûr, mais Quincy, il l’a fait, ça n’avait jamais été révélé jusqu’à présent. C’était l’année où j’ai gagné ».
La principale concernée appréciera.
Publié le samedi 21 mars 2026 à 18:55