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L’anecdote lunaire de Danielle Collins : « Je ne vais pas citer le nom de la joueuse, mais à Miami en 2024, mon chien a décidé de faire ses besoins juste à côté du casier de quelqu’un que je n’apprécie pas beaucoup »

Par
Jean Muller
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Tennis - Internationaux de Strasbourg -

Absente des courts depuis la fin de saison 2025, Danielle Collins occupe le poste de consul­tante sur le plateau de Tennis Chanel, jusqu’à son retour sur les courts, programmé pour la deuxième moitié de 2026. 

En marge du tournoi de Miami, la lauréate 2024 de la compé­ti­tion a révélé une anec­dote crous­tillante sur cette édition.

« J’étais dans les vestiaires, après la ferme­ture. En général, on n’a pas le droit d’amener son chien dans les vestiaires, mais j’ai fait entrer Quincy (son chien NDLR) parce qu’il n’y avait personne. Et Quincy, il courait partout, il faisait des petits sprints, et il était vrai­ment surex­cité. Et puis il a décidé de faire ses besoins juste à côté du casier de quelqu’un que je n’apprécie pas beau­coup. Bon, je ne vais pas citer le nom du joueur. Je ne veux pas jeter qui que ce soit sous le bus, bien sûr, mais Quincy, il l’a fait, ça n’avait jamais été révélé jusqu’à présent. C’était l’année où j’ai gagné ».

La prin­ci­pale concernée appréciera.

Publié le samedi 21 mars 2026 à 18:55

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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