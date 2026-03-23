Accueil ATP - WTA ATP/WTA Miami

Le clash entre Moutet et une joueuse du circuit fait parler : « Heureusement que le ridi­cule ne tue pas, sinon on serait aux obsèques de Collins »

Par
Baptiste Mulatier
-
1140

« Corentin Moutet m’a envoyé un message privé mais s’est désa­bonné quand j’ai dit que je n’étais pas inté­ressée par les ‘petits’. Ça l’a vexé »a lâché la joueuse améri­caine Danielle Collins sur Tennis Channel, où elle officie en tant que consul­tante lors du Masters/WTA 1000 de Miami. 

Des propos qui n’ont pas tardé à faire réagir. Sur le réseau social X, le Français a répliqué de manière véhé­mente : « Tu es prête à dire n’importe quoi pour que les gens parlent de toi. Tennis Channel, comment pouvez‐vous laisser quelqu’un raconter de telles bêtises à la télé ? »

Le jour­na­liste Benoît Maylin s’est permis de donner son avis sur ce clash très média­tisé, et n’a pas mâché ses mots à l’encontre de la 99e joueuse mondiale :

« Heureusement que le ridi­cule ne tue pas, sinon on serait aux obsèques de Collins. On peut y ajouter la bêtise, avec l’histoire du pipi de son chien sur la porte d’une joueuse. Doit‐on vrai­ment offrir une tribune à ce genre de nullité sur une chaîne comme Tennis Channel ? Non. »

Publié le lundi 23 mars 2026 à 18:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.