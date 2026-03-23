« Corentin Moutet m’a envoyé un message privé mais s’est désa­bonné quand j’ai dit que je n’étais pas inté­ressée par les ‘petits’. Ça l’a vexé », a lâché la joueuse améri­caine Danielle Collins sur Tennis Channel, où elle officie en tant que consul­tante lors du Masters/WTA 1000 de Miami.

Des propos qui n’ont pas tardé à faire réagir. Sur le réseau social X, le Français a répliqué de manière véhé­mente : « Tu es prête à dire n’importe quoi pour que les gens parlent de toi. Tennis Channel, comment pouvez‐vous laisser quelqu’un raconter de telles bêtises à la télé ? »

Le jour­na­liste Benoît Maylin s’est permis de donner son avis sur ce clash très média­tisé, et n’a pas mâché ses mots à l’encontre de la 99e joueuse mondiale :

Heureusement que le ridi­cule ne tue pas, sinon on serait aux obsèques de Collins.



On peut y ajouter la bêtise, avec l’histoire du pipi de son chien sur la porte d’une joueuse.



Doit‐on vrai­ment offrir une tribune à ce genre de nullité sur une chaîne comme @TennisChannel ?



Non. https://t.co/kB3QrpFG9I — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 23, 2026

« Heureusement que le ridi­cule ne tue pas, sinon on serait aux obsèques de Collins. On peut y ajouter la bêtise, avec l’histoire du pipi de son chien sur la porte d’une joueuse. Doit‐on vrai­ment offrir une tribune à ce genre de nullité sur une chaîne comme Tennis Channel ? Non. »