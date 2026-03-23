« Corentin Moutet m’a envoyé un message privé mais s’est désabonné quand j’ai dit que je n’étais pas intéressée par les ‘petits’. Ça l’a vexé », a lâché la joueuse américaine Danielle Collins sur Tennis Channel, où elle officie en tant que consultante lors du Masters/WTA 1000 de Miami.
Des propos qui n’ont pas tardé à faire réagir. Sur le réseau social X, le Français a répliqué de manière véhémente : « Tu es prête à dire n’importe quoi pour que les gens parlent de toi. Tennis Channel, comment pouvez‐vous laisser quelqu’un raconter de telles bêtises à la télé ? »
Le journaliste Benoît Maylin s’est permis de donner son avis sur ce clash très médiatisé, et n’a pas mâché ses mots à l’encontre de la 99e joueuse mondiale :
Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon on serait aux obsèques de Collins.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 23, 2026
On peut y ajouter la bêtise, avec l’histoire du pipi de son chien sur la porte d’une joueuse.
Doit‐on vraiment offrir une tribune à ce genre de nullité sur une chaîne comme @TennisChannel ?
Non. https://t.co/kB3QrpFG9I
« Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon on serait aux obsèques de Collins. On peut y ajouter la bêtise, avec l’histoire du pipi de son chien sur la porte d’une joueuse. Doit‐on vraiment offrir une tribune à ce genre de nullité sur une chaîne comme Tennis Channel ? Non. »
Publié le lundi 23 mars 2026 à 18:53