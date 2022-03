Cette journée de mardi promet des étin­celles en Floride avec l’in­té­gra­lité des huitièmes de finale chez les messieurs et le début des quarts chez les dames.

S’il n’y a désor­mais plus de joueurs fran­çais en lice, l’in­térêt n’est pas moins grand avec deux gros duels au programme. Intraitable depuis son arrivée à Miami, Nick Kyrgios va défier Jannik Sinner, qui a sauvé pas moins de huit balles de match lors de ses deux premières rencontres (trois face à Ruusuvuori et cinq face à Carreno Busta). Toujours aussi impres­sion­nant face à Marin Cilic, Carlos Alcaraz va retrouver un Stefanos Tsitsipas revan­chard après sa défaite en cinq sets à l’US Open en septembre dernier.

Ce n’est pas tout puisque les favoris légi­times du tournoi, Daniil Medvedev et Alexander Zverev, joue­ront respec­ti­ve­ment face à Jenson Brooksby et Thanasi Kokkinakis. À noter le match entre Ruud et Norrie et la revanche d’Indian Wells entre Fritz et Kecmanovic.

Chez les dames, seule­ment deux rencontres sont prévues avec Naomi Osaka face à Danielle Collins et Belinda Bencic contre Daria Saville. Ça promet !

Découvrez le programme complet de la journée de mardi à Miami ci‐dessous :

Tous les matchs débutent à 17h, heure fran­çaise, sauf sur le Stadium (18h).