Les organisateurs du Masters 1000 de Miami (23 mars au 5 avril), qui est la propriété du groupe de marketing sportif IMG, ne répond pas aux mêmes exigences économiques qu’Indian Wells, propriété de Larry Ellison, fondateur d’Oracle et milliardaire. Du coup, pour stopper toutes les polémiques, l’organisation du tournoi floridien a publié un tweet ce lundi soir qui explique que le tournoi est maintenu aux mêmes dates et que toutes les dispositions seront prises par rapport au coronavirus. « Le tournoi de Miami se déroulera comme prévu, du 23 mars au 5 avril, annonce l’organisation. La sécurité reste une priorité absolue et nous surveillons la situation du COVID-19 en étroite collaboration avec les responsables locaux, nationaux et les organisations de santé avant le tournoi. De plus, nous travaillons avec l’ATP et la WTA sur les meilleures pratiques et nous suivons les directives du CDC pour fournir un environnement sûr pour les fans, les joueurs et le personnel. »

Statement from the Miami Open. pic.twitter.com/kj6aDOmMwV — Miami Open (@MiamiOpen) March 9, 2020