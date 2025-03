Au micro de la WTA, la légende Martina Navratilova a donné son avis sur le phéno­mène Mirra Andreeva (17 ans), titrée à Dubaï et Indian Wells, en rempor­tant 12 matchs d’affilée.

« C’est une joueuse complète, Mirra. En fait, je la compare à Carlos Alcaraz. Elle n’a pas la puis­sance de certaines autres joueuses, mais elle frappe très bien la balle, le long des lignes – et elle défend. C’est ce qui me rappelle Alcaraz. En finale à Indian Wells, Sabalenka se deman­dait ce qu’elle devait faire pour gagner le point, et c’est ce que les gens ressentent en jouant contre elle. »