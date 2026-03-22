Capable de véri­tables coups d’éclat ces derniers temps, comme à l’US Open 2025 où elle a atteint le dernier carré, mais aussi des sorties préma­tu­rées, Naomi Osaka peinent à trouver de la régu­la­rité dans son jeu.

Au WTA 1000 de Miami, la 15e joueuse mondial s’est inclinée d’en­trée contre Talia Gibson (7−5, 6–4). Au micro du Guardian, la quadruple cham­pionne en Grand Chelem a jeté un froid sur son avenir. La Japonaise laisse entendre que sans bonnes perfor­mances dans les prochains mois, elle pour­rait tirer sa révérence.

« Évidemment, j’adorerais jouer, mais comme je l’ai dit l’année dernière… pour moi, ma fille est très impor­tante, et je veux être une maman. Je veux être la meilleure maman possible, mais parfois j’ai l’impression de savoir ce que je dois faire pour devenir une très bonne joueuse, et c’est très diffi­cile. Je ne vais pas jouer à Charleston. J’espère pouvoir jouer à Madrid, à Rome, puis bien sûr à Roland‐Garros. Pour moi, comme je l’ai dit l’année dernière, je ne vais pas rester sur le circuit si je perds au premier tour. Je préfère simple­ment être une super maman et être là pour ma fille. Parce que pour moi, je veux remporter des titres et je veux être la meilleure joueuse possible, mais si je dois sacri­fier le temps passé avec ma fille, je préfère ne pas le faire ».