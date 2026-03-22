Capable de véritables coups d’éclat ces derniers temps, comme à l’US Open 2025 où elle a atteint le dernier carré, mais aussi des sorties prématurées, Naomi Osaka peinent à trouver de la régularité dans son jeu.
Au WTA 1000 de Miami, la 15e joueuse mondial s’est inclinée d’entrée contre Talia Gibson (7−5, 6–4). Au micro du Guardian, la quadruple championne en Grand Chelem a jeté un froid sur son avenir. La Japonaise laisse entendre que sans bonnes performances dans les prochains mois, elle pourrait tirer sa révérence.
« Évidemment, j’adorerais jouer, mais comme je l’ai dit l’année dernière… pour moi, ma fille est très importante, et je veux être une maman. Je veux être la meilleure maman possible, mais parfois j’ai l’impression de savoir ce que je dois faire pour devenir une très bonne joueuse, et c’est très difficile. Je ne vais pas jouer à Charleston. J’espère pouvoir jouer à Madrid, à Rome, puis bien sûr à Roland‐Garros. Pour moi, comme je l’ai dit l’année dernière, je ne vais pas rester sur le circuit si je perds au premier tour. Je préfère simplement être une super maman et être là pour ma fille. Parce que pour moi, je veux remporter des titres et je veux être la meilleure joueuse possible, mais si je dois sacrifier le temps passé avec ma fille, je préfère ne pas le faire ».
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 10:48