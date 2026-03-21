Éliminée dès son entrée en lice au WTA 1000 de Miami par sa compatriote Magda Linette (6−1, 5–7, 3–6), Iga Swiatek vit son « pire cauchemar » sur le court. Une performance clairement en retrait par rapport aux standards auxquels la Polonaise a habitué les observateurs.
L’ancienne numéro un mondiale en double Rennae Stubbs n’a pas caché son inquiétude dans son podcast. Pour l’ancienne coach de Serena Williams, l’actuel troisième joueuse mondiale doit d’abord réussir à canaliser sa nervosité pour retrouver son niveau.
« Ce que je n’aime pas voir, c’est quelqu’un qui s’énerve à ce point sur le court. On l’a vu chez Coco Gauff aussi. C’est une question de ce que tu montres à ton adversaire. J’y crois fermement, même quand j’entraîne. Je me dis qu’on ne peut pas montrer sa vulnérabilité à son adversaire, c’est tout simplement impossible, surtout quand on affronte de grands joueurs qui vont en profiter. Je parle toujours de la réputation dans les vestiaires, mais c’est exactement ça. Si vous regardez de l’autre côté du court et que vous la voyez s’énerver, vous vous dites : “OK, j’ai une chance” », estime l’Australienne, dans des propos rapportés par Tennis 365.
Publié le samedi 21 mars 2026 à 18:26