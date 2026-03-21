Éliminée dès son entrée en lice au WTA 1000 de Miami par sa compa­triote Magda Linette (6−1, 5–7, 3–6), Iga Swiatek vit son « pire cauchemar » sur le court. Une perfor­mance clai­re­ment en retrait par rapport aux stan­dards auxquels la Polonaise a habitué les observateurs.

L’ancienne numéro un mondiale en double Rennae Stubbs n’a pas caché son inquié­tude dans son podcast. Pour l’an­cienne coach de Serena Williams, l’ac­tuel troi­sième joueuse mondiale doit d’abord réussir à cana­liser sa nervo­sité pour retrouver son niveau.

« Ce que je n’aime pas voir, c’est quelqu’un qui s’énerve à ce point sur le court. On l’a vu chez Coco Gauff aussi. C’est une ques­tion de ce que tu montres à ton adver­saire. J’y crois ferme­ment, même quand j’en­traîne. Je me dis qu’on ne peut pas montrer sa vulné­ra­bi­lité à son adver­saire, c’est tout simple­ment impos­sible, surtout quand on affronte de grands joueurs qui vont en profiter. Je parle toujours de la répu­ta­tion dans les vestiaires, mais c’est exac­te­ment ça. Si vous regardez de l’autre côté du court et que vous la voyez s’énerver, vous vous dites : “OK, j’ai une chance” », estime l’Australienne, dans des propos rapportés par Tennis 365.