Quelques heures après l’annonce de la suspension d’Indian Wells, le tournoi de Miami (23 mars au 5 avril) a communiqué sur son maintien. Du moins pour l’instant. Une annonce que Tennys Sandgren ne comprend pas comme il l’a dit sur son compte Twitter : « Je ne comprends pas comment on peut faire une déclaration comme celle-ci sachant que le coronavirus s’aggrave avant de s’améliorer. » L’Américain, quart de finaliste malheureux à Melbourne avec sept balles de match face à Roger Federer, aurait préféré de la prudence de la part des organisateurs floridiens. Les prochaines semaines permettront d’en savoir plus…

I don’t understand making a statement like this- knowing the likelihood corona gets worse before it gets better https://t.co/wWY20xFeyd

— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) March 9, 2020