De passage sur le plateau de Tennis Channel après sa victoire au deuxième tour du Masters 1000 de Miami face à Tseng, Stefanos Tsitsipas a fait une drôle de confi­dence à propos du jeu de sa petite amie, Paula Badosa.

« Il m’ar­rive souvent d’aller me coucher en pensant au match de Paula et à ce qu’elle doit faire le lende­main pour s’amé­liorer, je peux même en parler à son entraî­neur, mais jusqu’à ce moment‐là, je me concentre unique­ment sur mon match. Ce senti­ment existe, il arrive très souvent. Tout devient très émotionnel quand on a tendance à trop se laisser absorber par les soucis de sa parte­naire, mais il faut trouver le temps de se recen­trer sur ses propres préoc­cu­pa­tions. Ça nous arrive à tous les deux, y compris à elle, alors on réserve nos critiques pour la fin du tournoi. »