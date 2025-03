Alors l’ac­tion en justice lancée par la PTPA (l’association des joueurs de tennis profes­sion­nels cofondée par Novak Djokovic et Vasek Pospisil) contre l’ATP, la WTA, l’ITF et l’ITIA a secoué le monde du tennis, Iga Swiatek a affirmé, comme Aryna Sabalenka, ne pas avoir été mise au courant.

« Je n’ai pas d’opi­nion car je n’ai pas été impli­quée, personne ne m’a demandée quoi que ce soit, alors je l’ai appris comme vous tous, par la presse. Mais j’ai déjà dit que le fait que concourir 11 mois par an était fou et tota­le­ment inutile, et que la saison devrait être plus courte », a déclaré la quin­tuple lauréate en Grand Chelem qui soutient donc l’une des prin­ci­pales reven­di­ca­tions de la PTPA.