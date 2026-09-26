Pékin a perdu gros en l’espace de 24 heures.
Après le forfait de Jannik Sinner pour l’ATP 500 chinois (30 septembre au 6 octobre), c’est la tenant du titre du WTA 1000 de Beijing (30 septembre au 11 octobre) qui s’est retirée du tournoi.
Du côté des femmes, ce forfait s’ajoute à ceux de Jessica Pegula, Marta Kostyuk ou encore Alexandra Eala.
BREAKING : defending champ Amanda Anisimova is also OUT of Beijing.— José Morgado (@josemorgado) September 26, 2026
She will leave the top 15 after the event. https://t.co/OBOHQFUbxe pic.twitter.com/84LyCs4v6k
A noter que l’Américaine perdra gros et sortira du top 15 à l’issue de l’événement.
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 13:20