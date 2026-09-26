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Après Jannik Sinner, un autre très gros forfait en Chine

Par
Baptiste Mulatier
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Pékin a perdu gros en l’es­pace de 24 heures. 

Après le forfait de Jannik Sinner pour l’ATP 500 chinois (30 septembre au 6 octobre), c’est la tenant du titre du WTA 1000 de Beijing (30 septembre au 11 octobre) qui s’est retirée du tournoi. 

Du côté des femmes, ce forfait s’ajoute à ceux de Jessica Pegula, Marta Kostyuk ou encore Alexandra Eala. 

A noter que l’Américaine perdra gros et sortira du top 15 à l’issue de l’événement. 

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 13:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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