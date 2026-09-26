Pékin a perdu gros en l’es­pace de 24 heures.

Après le forfait de Jannik Sinner pour l’ATP 500 chinois (30 septembre au 6 octobre), c’est la tenant du titre du WTA 1000 de Beijing (30 septembre au 11 octobre) qui s’est retirée du tournoi.

Du côté des femmes, ce forfait s’ajoute à ceux de Jessica Pegula, Marta Kostyuk ou encore Alexandra Eala.

BREAKING : defen­ding champ Amanda Anisimova is also OUT of Beijing.



She will leave the top 15 after the event. https://t.co/OBOHQFUbxe pic.twitter.com/84LyCs4v6k — José Morgado (@josemorgado) September 26, 2026

A noter que l’Américaine perdra gros et sortira du top 15 à l’issue de l’événement.