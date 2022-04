Le gouver­ne­ment italien va‐t‐il suivre le même sinistre chemin que Wimbledon en déci­dant d’in­ter­dire tous les athlètes russes et biélo­russes de concourir sur le tournoi de Rome du 9 au 15 mai prochains ?

C’est malheu­reu­se­ment une option de plus en plus crédible selon le quoti­dien italien, le Corriere della Sera, qui rapporte que le Premier ministre italien, Mario Draghi, est déter­miné à user de toute son influence pour faire inter­dire les profes­sion­nels russes et biélorusse.

Par ailleurs, Le président du Comité olym­pique italien (CONI), Giovanni Malago, préco­nise une inter­dic­tion qui, selon lui, est conforme à la déci­sion du CIO concer­nant les sports indi­vi­duels. La secré­taire d’État aux sports, Valentina Vezzali, a souligné que l’Italie soutient les athlètes ukrai­niens et adhère aux déci­sions du CIO et des fédé­ra­tions internationales.

Ça sent le roussi…