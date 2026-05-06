On sait que l’Italie est devenue une nation plus que forte dans le tennis mais il faut bien avouer que les prix des places du Masters de Rome sont délirants. Certes, l’enceinte est belle et l’ambiance est folle mais on dépasse quand même certaines limites.
Les prix délirants pour une place sur le court central à Rome. 🤣💶— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) May 5, 2026
Mercredi : de 53€ à 180€
Jeudi : de 78€ à 267€
Vendredi : de 134€ à 514€
Samedi : de 165€ à 579€
Tout ça pour des premiers tours et SANS les deux matchs du soir. 😂😂 pic.twitter.com/noFCPhgBmN
On peut s’amuser à comparer ces prix avec ceux de Roland‐Garros et vous allez pouvoir constater que le tournoi de la porte d’Auteuil est finalement bon marché.
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 18:45