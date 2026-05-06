On sait que l’Italie est devenue une nation plus que forte dans le tennis mais il faut bien avouer que les prix des places du Masters de Rome sont déli­rants. Certes, l’en­ceinte est belle et l’am­biance est folle mais on dépasse quand même certaines limites.

Les prix déli­rants pour une place sur le court central à Rome. 🤣💶



Mercredi : de 53€ à 180€

Jeudi : de 78€ à 267€

Vendredi : de 134€ à 514€

Samedi : de 165€ à 579€



Tout ça pour des premiers tours et SANS les deux matchs du soir. 😂😂 pic.twitter.com/noFCPhgBmN — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) May 5, 2026

On peut s’amuser à comparer ces prix avec ceux de Roland‐Garros et vous allez pouvoir constater que le tournoi de la porte d’Auteuil est fina­le­ment bon marché.