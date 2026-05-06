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Le tournoi s’emballe tota­le­ment sur le prix des places, c’est presque indécent.…

Par
Laurent Trupiano
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Internazionali BNL d' Italia 2019 Vista del Centrale

On sait que l’Italie est devenue une nation plus que forte dans le tennis mais il faut bien avouer que les prix des places du Masters de Rome sont déli­rants. Certes, l’en­ceinte est belle et l’am­biance est folle mais on dépasse quand même certaines limites.

On peut s’amuser à comparer ces prix avec ceux de Roland‐Garros et vous allez pouvoir constater que le tournoi de la porte d’Auteuil est fina­le­ment bon marché.

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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