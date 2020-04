Le tournoi de Rome suscite de nombreux débats de l’autre côté des Alpes. Le président de la fédération italienne, Angelo Binaghi, n’est pas contre déplacer le tournoi dans un autre lieu à l’automne, y compris pour le jouer en salle. Une idée qui ne plaît pas à Nicola Pietrangeli comme il l’a dit dans les colonnes du Corriere dello Sport : « Il serait préférable que les Internationaux d’Italie restent à Rome. Je préfère sauter une année et me concentrer sur 2021 plutôt que de déplacer le tournoi dans un autre lieu. J’ai lu qu’il est possible que le tournoi se déroule en indoor à Milan ou à Turin, mais une installation de 10 ou 12 courts serait nécessaire pour déplacer le tournoi avec autant de joueurs. Ce ne serait pas la même chose d’organiser l’événement à huis clos. Le tennis peut être joué en respectant les mesures de distanciation sociale pour lutter contre la pandémie. Il y a contact uniquement quand les joueurs se serrent la main. En double, les joueurs jouent avec une distance d’un mètre. »

L’ancienne gloire du tennis italien a terminé en faisant une confidence : « C’est une période difficile pour tous les amateurs de tennis et je perds mon temps cette année. En plus, j’avais reçu une lettre d’invitation des organisateurs de Roland-Garros pour remettre le trophée au vainqueur, 60 ans après ma victoire à Paris. J’espère aller à Paris quand la pandémie sera terminée. »