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Sabalenka menace clai­re­ment Roland‐Garros et les Grands Chelems : « Je pense qu’à un moment donné, les joueurs boycot­te­rons les tour­nois. Ce sera la seule façon de défendre nos droits »

Par
Thomas S
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La guerre entre les prin­ci­paux joueurs des circuits ATP et WTA, dont Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les tour­nois du Grand Chelem pour­rait prendre une bien mauvaise tournure. 

Quelques heures après un commu­niqué commun des joueurs récla­mant une part plus impor­tantes des revenus, notam­ment venant de Roland‐Garros, la numéro une mondiale, inter­rogée à ce sujet en confé­rence de presse à Rome, a clai­re­ment fait comprendre qu’un boycott du Grand Chelem pari­sien n’était pas à exclure en cas d’échec des négo­cia­tions. Extraits.

Q. Ces derniers jours, les joueurs ont fait part de leur décep­tion concer­nant le prize money à Roland‐Garros.
ARYNA SABALENKA : Hmm…

Q. Et d’autres problèmes qui persistent. J’aimerais connaître votre point de vue sur ce sujet.
ARYNA SABALENKA : C’est certain, quand on voit les chiffres et les montants que les joueurs reçoivent… J’ai l’im­pres­sion que c’est nous qui faisons le spec­tacle. J’ai l’im­pres­sion que sans nous, il n’y aurait pas de tournoi et il n’y aurait pas ce diver­tis­se­ment. Je pense vrai­ment que nous méri­tons de toucher un pour­cen­tage plus élevé. Que puis‐je dire ? J’espère simple­ment que toutes les négo­cia­tions que nous menons abou­ti­ront, à un moment donné, à la bonne déci­sion, à une conclu­sion qui satis­fera tout le monde.

Q. Vous dites que c’est vous qui faites le spec­tacle. Jusqu’où pensez‐vous que cela pour­rait aller ? Pensez‐vous que les joueuses pour­raient un jour menacer de boycotter ?
ARYNA SABALENKA : Je pense qu’à un moment donné, nous boycot­te­rons, oui. J’ai l’im­pres­sion que ce sera la seule façon de défendre nos droits.

À noter que ce groupe de 19 joueurs (voir la liste complète ici) devrait se réunir à Paris en réunion de crise avant Roland‐Garros.

Publié le mardi 5 mai 2026 à 15:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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