La guerre entre les principaux joueurs des circuits ATP et WTA, dont Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les tournois du Grand Chelem pourrait prendre une bien mauvaise tournure.
Quelques heures après un communiqué commun des joueurs réclamant une part plus importantes des revenus, notamment venant de Roland‐Garros, la numéro une mondiale, interrogée à ce sujet en conférence de presse à Rome, a clairement fait comprendre qu’un boycott du Grand Chelem parisien n’était pas à exclure en cas d’échec des négociations. Extraits.
Q. Ces derniers jours, les joueurs ont fait part de leur déception concernant le prize money à Roland‐Garros.
ARYNA SABALENKA : Hmm…
Q. Et d’autres problèmes qui persistent. J’aimerais connaître votre point de vue sur ce sujet.
ARYNA SABALENKA : C’est certain, quand on voit les chiffres et les montants que les joueurs reçoivent… J’ai l’impression que c’est nous qui faisons le spectacle. J’ai l’impression que sans nous, il n’y aurait pas de tournoi et il n’y aurait pas ce divertissement. Je pense vraiment que nous méritons de toucher un pourcentage plus élevé. Que puis‐je dire ? J’espère simplement que toutes les négociations que nous menons aboutiront, à un moment donné, à la bonne décision, à une conclusion qui satisfera tout le monde.
Q. Vous dites que c’est vous qui faites le spectacle. Jusqu’où pensez‐vous que cela pourrait aller ? Pensez‐vous que les joueuses pourraient un jour menacer de boycotter ?
ARYNA SABALENKA : Je pense qu’à un moment donné, nous boycotterons, oui. J’ai l’impression que ce sera la seule façon de défendre nos droits.
À noter que ce groupe de 19 joueurs (voir la liste complète ici) devrait se réunir à Paris en réunion de crise avant Roland‐Garros.
Publié le mardi 5 mai 2026 à 15:54