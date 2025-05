Très touchée par sa déroute contre Coco Gauff en demi‐finale du WTA 1000 de Madrid (6−1, 6–1), Iga Swiatek a été aperçu en larme lors d’un chan­ge­ment de côté.

Une situa­tion qui n’avait pas échappé à Casper Ruud. Sur son compte Twitter, le récent vain­queur du tournoi madri­lène, avait publié un joli message de soutien à la quin­tuple cham­pionne en Grand Chelem.

Dans une vidéo, la numéro deux mondiale confie avoir apprécié l’at­ten­tion de son collègue.

« Oui, je pense que Casper est l’une des personnes les plus gentilles du tour. Il est telle­ment humble et respec­tueux, c’est un vrai gent­leman. Je suis donc heureux qu’il ait écrit cela, car c’est l’un des messages qui m’a redonné le moral après la défaite. Mais dans l’en­semble, je sais que je vais bien, vous savez, je me sens bien, alors je vais conti­nuer le travail que j’ai fait sur le terrain et j’es­père que des victoires vont arriver. Mais dans l’en­semble, je joue de manière assez régu­lière semaine après semaine et j’en suis donc satis­faite. Mais les ambi­tions sont grandes, c’est certain ».