Selon le président de la fédération italienne, Angelo Binaghi, l’ATP aurait demandé aux organisateurs du tournoi de Rome de réfléchir à un nouveau format. L’idée est que l’épreuve se joue sur dix jours comme c’est le cas pour Indian Wells ou Miami, le tout avec un tableau qui passerait de 56 à 96 joueurs. Le prize money serait revu à la hausse.

C’est ce que le dirigeant transalpin a expliqué dans une interview à Sportface avant d’expliquer qu’il avait également demandé au gouvernement italien des mesures exceptionnelles pour les joueurs qui reviennent de New York : « L’ATP nous presse et j’ai écrit aujourd’hui au ministre au sujet de la conduite à tenir pour les joueurs arrivant de New York afin qu’ils ne soient pas soumis à une quarantaine car sinon, ils ne pourraient pas jouer. »