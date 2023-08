Alors qu’Andy Murray devait affronter cette nuit Taylor Fritz pour le choc des huitièmes de finale à Washington, la pluie en a fina­le­ment décidé autrement.

Tombeur de Nakashima pour son entrée en lice dans la capi­tale améri­caine, l’Écossais, lors de sa confé­rence de presse d’après match, a notam­ment été ques­tionné sur le retour au plus haut niveau d’Elina Svitolina, neuf mois seule­ment après avoir accouché de son premier enfant.

« Ce n’est peut‐être pas le cas, mais j’ai l’im­pres­sion que de plus en plus de joueuses ont eu des enfants et sont ensuite reve­nues jouer sur le circuit ces dernières années, ce que je trouve formi­dable. Je pense que c’est une chose vrai­ment posi­tive. (…) Mais je suis quand même étonné de voir à quel point et à quelle vitesse Svitolina est revenue pour jouer à un si bon niveau en si peu de temps après avoir eu des enfants, c’est incroyable. Je pense qu’a­voir des exemples comme ça encou­ra­gera proba­ble­ment plus de joueuses, si les joueurs veulent le faire, à faire des pauses dans leur carrière. Wozniacki revient égale­ment. Ce sera inté­res­sant de voir comment elle se débrouille. Si c’est quelque chose qu’elles choi­sissent de faire, je leur souhaite à toutes bonne chance. »