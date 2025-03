Le pavé dans la mare lancé par la PTPA, l’Association des Joueurs de Tennis Professionnels crée par Novak Djokovic et Vasek Pospisil en 2019, en atta­quant en justice l’ATP, la WTA, l’ITF et l’ITIA, n’a pas tardé à faire réagir la première instance.

Dans un commu­niqué publié sur son site internet, l’ATP a d’abord défendu son bilan auprès des joueurs depuis 1990 avant de s’en prendre fron­ta­le­ment à la PTPA. Extraits.

ATP state­ment on PTPA lawsuit. https://t.co/zPMMPVn1D6 — ATP Tour (@atptour) March 18, 2025

« Alors que l’ATP s’est atta­chée à mettre en place des réformes béné­fiques aux joueurs à tous les niveaux, la PTPA a systé­ma­ti­que­ment privi­légié la divi­sion et la diver­sion par la désin­for­ma­tion plutôt que le progrès. Cinq ans après sa créa­tion en 2020, la PTPA peine à s’im­poser comme un acteur signi­fi­catif du tennis, ce qui explique sa déci­sion d’en­gager une action en justice à ce stade sans surprise. Nous reje­tons ferme­ment les prémisses des allé­ga­tions de la PTPA, esti­mons que cette affaire est tota­le­ment dénuée de fonde­ment et défen­drons vigou­reu­se­ment notre posi­tion. L’ATP reste déter­minée à œuvrer dans l’in­térêt supé­rieur du sport : crois­sance continue, stabi­lité finan­cière et avenir optimal pour nos joueurs, nos tour­nois et nos supporters. »