Fervente défen­seuse du tennis féminin et du droit des femmes, Rennae Stubbs n’a pas tenu à parti­ciper et à regarder le triste spec­tacle proposé lors de la nouvelle bataille des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, bataille remportée par l’Australien avec des règles diffé­rentes pour les deux champions.

Si l’an­cienne numéro 1 mondiale et coach de Serena Williams ne tolère pas les critiques à carac­tère miso­gyne, elle ne se fait en revanche aucune illu­sion sur l’ob­jectif de cette rencontre.

Let’s just call it was it was, shall we. It was a money grab for both players & their mana­ge­ment group. Entertaining ? U decide. Important ? No. No top woman can compete with a good male player, it’s NOT PHYSICALLY POSSIBLE ! But $$$ got got ! So i hope it was worth it. — Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) December 29, 2025

« Appelons un chat un chat, d’ac­cord ? C’était une opéra­tion lucra­tive pour les deux joueuses et leur équipe de mana­ge­ment. Divertissant ? À vous de juger. Important ? Non. Aucune femme de haut niveau ne peut riva­liser avec un bon joueur masculin, c’est PHYSIQUEMENT IMPOSSIBLE ! Mais l’argent a été engrangé ! J’espère donc que cela en valait la peine. »