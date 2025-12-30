AccueilATP - WTA"Aucune femme de haut niveau ne peut rivaliser avec un bon joueur...
« Aucune femme de haut niveau ne peut riva­liser avec un bon joueur masculin, c’est physi­que­ment impos­sible ! Mais l’argent a coulé à flots ! J’espère donc que cela en valait la peine », lance Stubbs à propos du duel entre Kyrgios et Sabalenka

Fervente défen­seuse du tennis féminin et du droit des femmes, Rennae Stubbs n’a pas tenu à parti­ciper et à regarder le triste spec­tacle proposé lors de la nouvelle bataille des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, bataille remportée par l’Australien avec des règles diffé­rentes pour les deux champions. 

Si l’an­cienne numéro 1 mondiale et coach de Serena Williams ne tolère pas les critiques à carac­tère miso­gyne, elle ne se fait en revanche aucune illu­sion sur l’ob­jectif de cette rencontre. 

« Appelons un chat un chat, d’ac­cord ? C’était une opéra­tion lucra­tive pour les deux joueuses et leur équipe de mana­ge­ment. Divertissant ? À vous de juger. Important ? Non. Aucune femme de haut niveau ne peut riva­liser avec un bon joueur masculin, c’est PHYSIQUEMENT IMPOSSIBLE ! Mais l’argent a été engrangé ! J’espère donc que cela en valait la peine. »

Publié le mardi 30 décembre 2025 à 17:37

