Fervente défenseuse du tennis féminin et du droit des femmes, Rennae Stubbs n’a pas tenu à participer et à regarder le triste spectacle proposé lors de la nouvelle bataille des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, bataille remportée par l’Australien avec des règles différentes pour les deux champions.
Si l’ancienne numéro 1 mondiale et coach de Serena Williams ne tolère pas les critiques à caractère misogyne, elle ne se fait en revanche aucune illusion sur l’objectif de cette rencontre.
Let’s just call it was it was, shall we. It was a money grab for both players & their management group. Entertaining ? U decide. Important ? No. No top woman can compete with a good male player, it’s NOT PHYSICALLY POSSIBLE ! But $$$ got got ! So i hope it was worth it.— Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) December 29, 2025
« Appelons un chat un chat, d’accord ? C’était une opération lucrative pour les deux joueuses et leur équipe de management. Divertissant ? À vous de juger. Important ? Non. Aucune femme de haut niveau ne peut rivaliser avec un bon joueur masculin, c’est PHYSIQUEMENT IMPOSSIBLE ! Mais l’argent a été engrangé ! J’espère donc que cela en valait la peine. »
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 17:37