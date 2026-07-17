C’est l’une des grandes annonces et informations de ces derniers jours : la fin de la collaboration entre Félix Auger‐Aliassime et son entraîneur depuis près de 10 ans, Frédéric Fontang.
Si le joueur canadien, actuel 4e joueur mondial, n’a toujours pas communiqué sur le successeur du technicien français, l’actuelle coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, a proposé ses services avec une petite pointe humour, même si ce n’est pas pour tout de suite.
« Félix, je suis disponible. Et si tu avais écouté Todd Woodbridge il y a quelques semaines, il a dit que je… que je n’étais pas disponible, en fait. Mais qu’est-ce que je raconte ?! Pas avant un certain temps. Est‐ce que je viens de me licencier ? S’il y avait un joueur que j’adorerais entraîner, ce serait lui. Comme nous en avons parlé à maintes reprises, je l’aiderais à se détendre en lui faisant prendre conscience de ses qualités athlétiques et de sa façon de jouer : il doit se détendre un peu. Il a livré un tennis incroyable contre Novak (en quarts de finale de Wimbledon). C’était sans aucun doute le match du tournoi chez les hommes, avec une durée de cinq heures et 15 minutes. Le match le plus long que Novak Djokovic ait jamais disputé à Wimbledon, ce qui est assez incroyable. »
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 16:16