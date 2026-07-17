C’est l’une des grandes annonces et infor­ma­tions de ces derniers jours : la fin de la colla­bo­ra­tion entre Félix Auger‐Aliassime et son entraî­neur depuis près de 10 ans, Frédéric Fontang.

Si le joueur cana­dien, actuel 4e joueur mondial, n’a toujours pas commu­niqué sur le succes­seur du tech­ni­cien fran­çais, l’ac­tuelle coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, a proposé ses services avec une petite pointe humour, même si ce n’est pas pour tout de suite.

« Félix, je suis dispo­nible. Et si tu avais écouté Todd Woodbridge il y a quelques semaines, il a dit que je… que je n’étais pas dispo­nible, en fait. Mais qu’est-ce que je raconte ?! Pas avant un certain temps. Est‐ce que je viens de me licen­cier ? S’il y avait un joueur que j’adorerais entraîner, ce serait lui. Comme nous en avons parlé à maintes reprises, je l’aiderais à se détendre en lui faisant prendre conscience de ses qualités athlé­tiques et de sa façon de jouer : il doit se détendre un peu. Il a livré un tennis incroyable contre Novak (en quarts de finale de Wimbledon). C’était sans aucun doute le match du tournoi chez les hommes, avec une durée de cinq heures et 15 minutes. Le match le plus long que Novak Djokovic ait jamais disputé à Wimbledon, ce qui est assez incroyable. »