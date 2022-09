Carlos Alcaraz et Paula Badosa s’en­tendent à merveille. Au cours d’une inter­view accordée à El Larguero, la 3e joueuse au clas­se­ment WTA n’a pas tarit d’éloges pour son compa­triote, vain­queur de l’US Open le 11 septembre dernier. Elle a insisté sur un aspect de la person­na­lité du plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.

« Le niveau qu’il a montré à New York était incroyable ; la façon dont il se dépla­çait, comment il lâchait ses coups. Je pense qu’il peut être numéro un mondial pendant de nombreuses années, presque sans s’en rendre compte. Ce qui me surprend le plus chez lui, c’est son humi­lité », a souligné l’Espagnole.