Comme beau­coup des joueurs espa­gnols et de ses compa­triotes, Paula Badosa admire Rafael Nadal. En confé­rence de presse à Dubaï, la 5e joueuse mondiale s’est exprimée pour la première fois sur le 21e sacre en Grand Chelem de son idole. Elle a vécu le moment inten­sé­ment alors forcé­ment, ses mots sont forts.

« J’ai été choqué après avoir regardé le match. Je suis encore sous le choc. C’était incroyable de le voir gagner un match après avoir perdu les deux premiers sets. Ce n’est pas vrai­ment surpre­nant parce que c’est Rafa, mais il l’a fait contre le numéro deux mondial. Je suis sans voix. Nadal est une source d’ins­pi­ra­tion pour moi. C’est mon idole. Le voir faire ça me donne la chair de poule. C’est une personne très impor­tante pour notre pays et pour le monde du sport. J’espère que Nadal, Federer ou Djokovic ne pren­dront pas leur retraite. Ils sont incroyables », a déclaré Badosa qui espère voir en action le Big 3 le plus long­temps possible.