Paula Badosa et Stefanos Tsitsipas n’ar­rêtent jamais de partager leurs vies sur les réseaux sociaux.

Une fois de plus l’Espagnol a posté un message sur les réseaux sociaux en imitant son « amou­reux » au sujet des valeurs de la vie.

« S’arrêter pour réflé­chir et se rendre compte que tout peut changer en quelques secondes. Les chan­ge­ments constants et les défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour nous font grandir.La vie est à la fois complexe et belle.Continuons à grandir et à apprendre à la vivre.Il n’y a pas d’échec, il n’y a que de l’ap­pren­tis­sage » a philo­sophé la 33ème mondiale.

Les deux tour­te­reaux ne doivent pas s’en­nuyer lors­qu’ils débattent..