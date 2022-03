L’une des grandes révé­la­tions de la saison 2021, l’Espagnole Paula Badosa, s’est récem­ment exprimée sur le podcast Players’ voice d’ Eurosport. Et lorsque la nom de Rafael Nadal a été évoqué, la 7e joueuse mondiale n’a pas pu s’empêcher de clamer toute son admi­ra­tion pour l’homme aux 21 Grands Chelems.

« Rafael Nadal est la réfé­rence pour moi. C’est un travailleur, un combat­tant et il a une grande menta­lité. Je l’ad­mire de plus en plus. Il me semble qu’il n’est pas de cette planète menta­le­ment et c’est encore plus inspi­rant. Il a toujours été un exemple que j’ai regardé quand j’ai fait face à des moments diffi­ciles et si je veux imiter quel­qu’un, c’est Nadal. »