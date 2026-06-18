Tombeuse de Cori Gauff en huitièmes de finale à Berlin ce mercredi (1−6, 6–3, 6–2), Paula Badosa n’a pas réussi à retenir son émotion lors de l’interview d’après-match sur le court.

En confé­rence de presse, l’Espagnole de 28 ans, ancienne n°2 mondiale aujourd’hui retombée au 142e rang, s’est égale­ment confiée sur une période plus person­nelle de sa vie, évoquant notam­ment sa rela­tion qu’elle qualifie de « toxique » avec son ex‐compagnon Stefanos Tsitsipas.

La joueuse espa­gnole n’a pas ménagé le double fina­liste en Grand Chelem :

« J’ai vécu de nombreuses ruptures dans ma vie, je les accepte et je sais que les choses sont ce qu’elles sont, mais quand il y a des éléments toxiques autour de soi, cela rend la rupture plus compli­quée. On peut entre­tenir de bonnes rela­tions avec un ex parce que ce sont des personnes normales et des rela­tions saines, mais quand ce n’est pas le cas… Je n’ai pas besoin d’en dire plus. Vous pouvez constater chaque jour que l’autre personne rend tout plus diffi­cile. Surmonter les éléments toxiques qui m’entourent n’a pas été facile, mais ce sont des épreuves qu’il faut traverser en tant que femme et main­te­nant, je me sens à nouveau forte. Les gros titres diront que Badosa s’en prend à Tsitsipas. Eh bien, il l’a mérité ! (sourire). »

Badosa ha hablado de Tsitsipas.



🗣️ “He pasado por muchas rupturas en mi vida, las acepto y sé que las cosas son como son, pero cuando hay cosas tóxicas alre­dedor, todo se vuelve mucho más compli­cado que una ruptura normal”



🗣️ « Puedes mantener una buena rela­ción con un ex porque… pic.twitter.com/pLOElau9Qh — José Morón (@jmgmoron) June 17, 2026

Paula Badosa a vidé son sac !