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Badosa se lâche sur Tsitsipas : « Les gros titres diront que Badosa s’en prend à Tsitsipas. Et il l’a mérité ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeuse de Cori Gauff en huitièmes de finale à Berlin ce mercredi (1−6, 6–3, 6–2), Paula Badosa n’a pas réussi à retenir son émotion lors de l’interview d’après-match sur le court.

En confé­rence de presse, l’Espagnole de 28 ans, ancienne n°2 mondiale aujourd’hui retombée au 142e rang, s’est égale­ment confiée sur une période plus person­nelle de sa vie, évoquant notam­ment sa rela­tion qu’elle qualifie de « toxique » avec son ex‐compagnon Stefanos Tsitsipas.

La joueuse espa­gnole n’a pas ménagé le double fina­liste en Grand Chelem :

« J’ai vécu de nombreuses ruptures dans ma vie, je les accepte et je sais que les choses sont ce qu’elles sont, mais quand il y a des éléments toxiques autour de soi, cela rend la rupture plus compli­quée. On peut entre­tenir de bonnes rela­tions avec un ex parce que ce sont des personnes normales et des rela­tions saines, mais quand ce n’est pas le cas… Je n’ai pas besoin d’en dire plus. Vous pouvez constater chaque jour que l’autre personne rend tout plus diffi­cile. Surmonter les éléments toxiques qui m’entourent n’a pas été facile, mais ce sont des épreuves qu’il faut traverser en tant que femme et main­te­nant, je me sens à nouveau forte. Les gros titres diront que Badosa s’en prend à Tsitsipas. Eh bien, il l’a mérité ! (sourire). »

Paula Badosa a vidé son sac !

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 08:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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