Tombeuse de Cori Gauff en huitièmes de finale à Berlin ce mercredi (1−6, 6–3, 6–2), Paula Badosa n’a pas réussi à retenir son émotion lors de l’interview d’après-match sur le court.
En conférence de presse, l’Espagnole de 28 ans, ancienne n°2 mondiale aujourd’hui retombée au 142e rang, s’est également confiée sur une période plus personnelle de sa vie, évoquant notamment sa relation qu’elle qualifie de « toxique » avec son ex‐compagnon Stefanos Tsitsipas.
La joueuse espagnole n’a pas ménagé le double finaliste en Grand Chelem :
« J’ai vécu de nombreuses ruptures dans ma vie, je les accepte et je sais que les choses sont ce qu’elles sont, mais quand il y a des éléments toxiques autour de soi, cela rend la rupture plus compliquée. On peut entretenir de bonnes relations avec un ex parce que ce sont des personnes normales et des relations saines, mais quand ce n’est pas le cas… Je n’ai pas besoin d’en dire plus. Vous pouvez constater chaque jour que l’autre personne rend tout plus difficile. Surmonter les éléments toxiques qui m’entourent n’a pas été facile, mais ce sont des épreuves qu’il faut traverser en tant que femme et maintenant, je me sens à nouveau forte. Les gros titres diront que Badosa s’en prend à Tsitsipas. Eh bien, il l’a mérité ! (sourire). »
Badosa ha hablado de Tsitsipas.— José Morón (@jmgmoron) June 17, 2026
🗣️ “He pasado por muchas rupturas en mi vida, las acepto y sé que las cosas son como son, pero cuando hay cosas tóxicas alrededor, todo se vuelve mucho más complicado que una ruptura normal”
🗣️ « Puedes mantener una buena relación con un ex porque… pic.twitter.com/pLOElau9Qh
Paula Badosa a vidé son sac !
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 08:02