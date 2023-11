Paula Badosa a accordé une longue inter­view à nos confrères espa­gnols d’El Pais dans laquelle elle a évoqué le fait qu’elle pouvait être accusée de nuire à la carrière de Stefanos Tsitsipas alors même qu’elle vit simple­ment son histoire le plus natu­rel­le­ment du monde.

Elle s’est dite assez touchée comme on le rela­tait ce mardi, alors même que les choses sont assez simples pour elle.

« Je peux comprendre que nous soyons des person­nages publics et que nous soyons exposés, mais en fin de compte, nous sommes deux jeunes de 25 ans et tout cela est délicat, car il s’agit d’une rela­tion inno­cente ; nous nous sommes rencon­trés et cela s’est produit, et pour les gens qui disent des choses, c’est très grave, parce qu’ils ruinent la carrière de quel­qu’un qui a passé toute sa vie à se consa­crer à ce qu’il a fait. Je ne pense pas que ce soit très humain. »