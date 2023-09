« Tsitsipas révèle que Badosa lui a fait changer de pers­pec­tive sur sa carrière et ses ambi­tions de joueur de tennis », a simple­ment écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break, José Moron, avant de reprendre la récente décla­ra­tion de Stefanos Tsitsipas, semblant indi­quer qu’il n’était plus aussi obnu­bilé par un titre en Grand Chelem ou la place de numéro 1 mondial.

Paula Badosa n’a visi­ble­ment pas aimé la phrase d’in­tro­duc­tion du jour­na­liste espagnol.

Siempre mal inter­pre­tando las pala­bras. Me cansa un poco que siempre tenéis que juzgar y buscar culpables. No se refiere a eso, y parece mentira que tenga que salir a dar expli­ca­ciones. Para la gente que juzga sin estar infor­mados, llevo meses lesio­nada y no puedo entrenar. 1⁄ 2 — Paula Badosa (@paulabadosa) September 19, 2023

« Toujours à mal inter­préter les paroles. J’en ai un peu assez que vous deviez toujours juger et cher­cher des coupables. Ce n’est pas ce que vous voulez dire et j’ai du mal à croire que je doive aller donner des expli­ca­tions. Pour ceux qui jugent sans être informés, je suis blessée depuis des mois et je ne peux pas m’en­traîner. En tant que joueuse de tennis profes­sionnel, c’est la chose la plus diffi­cile menta­le­ment d’être éloigné des courts pendant si long­temps et la seule chose que je souhaite, c’est de pouvoir rejouer. Et tout ce que j’en­tends, c’est que je suis distraite ou que je fais d’autres choses. S’il vous plaît, ayez un peu plus de respect. »