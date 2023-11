Entre Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa, c’est toujours l’amour fou !

Les deux joueurs forment déjà l’un des couples les plus emblé­ma­tiques du circuit et conti­nuent de partager leur quoti­dien sur les réseaux sociaux.

Dernièrement, l’Espagnole a révélé avoir commencé l’ap­pren­tis­sage du grec. La tâche ne semble pas facile au vu de la vidéo postée par Paula.

Paula lear­ning Greek 🇬🇷🫶 so sweet



I hope Stef is as studious on his Spanish ! pic.twitter.com/8cbBeiC1ul