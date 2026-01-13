Ancienne 7e joueuse mondiale et retraitée depuis 2005, Barbara Schett a récemment accordé une interview à nos confrères de Tennis 365 dans laquelle elle ne mâche pas ses mots au sujet de la bataille des sexes disputée entre Kyrgios et Sabalenka et remportée par l’Australien.
Pour l’Autrichienne, ce type d’évènements ne rend vraiment pas service au tennis féminin.
« Je ne suis pas sûr qu’elle (Sabalenka) avait nécessairement besoin de cet argent pour une exhibition. J’ai passé les 30 dernières années à répéter à tout le monde que le tennis masculin et le tennis féminin sont différents. Une femme ne peut pas battre un homme à cause de la différence physique. C’est tout simplement impossible. Ensuite, on voit les réactions : certains disent que Kyrgios n’a même pas joué à 100 % et qu’elle n’a aucune chance. Le tennis féminin est alors crucifié. Les hommes, en particulier, trouvent cela ridicule. Je n’ai pas regardé. Je ne voulais pas regarder. Je savais ce qui allait se passer. Je savais que Nick n’avait même pas besoin de jouer à 100 % pour la battre assez facilement. Je n’ai aucun intérêt à regarder ce genre de chose. Ça me désole, en fait. »
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 17:17