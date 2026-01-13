Ancienne 7e joueuse mondiale et retraitée depuis 2005, Barbara Schett a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères de Tennis 365 dans laquelle elle ne mâche pas ses mots au sujet de la bataille des sexes disputée entre Kyrgios et Sabalenka et remportée par l’Australien.

Pour l’Autrichienne, ce type d’évè­ne­ments ne rend vrai­ment pas service au tennis féminin.

« Je ne suis pas sûr qu’elle (Sabalenka) avait néces­sai­re­ment besoin de cet argent pour une exhi­bi­tion. J’ai passé les 30 dernières années à répéter à tout le monde que le tennis masculin et le tennis féminin sont diffé­rents. Une femme ne peut pas battre un homme à cause de la diffé­rence physique. C’est tout simple­ment impos­sible. Ensuite, on voit les réac­tions : certains disent que Kyrgios n’a même pas joué à 100 % et qu’elle n’a aucune chance. Le tennis féminin est alors crucifié. Les hommes, en parti­cu­lier, trouvent cela ridi­cule. Je n’ai pas regardé. Je ne voulais pas regarder. Je savais ce qui allait se passer. Je savais que Nick n’avait même pas besoin de jouer à 100 % pour la battre assez faci­le­ment. Je n’ai aucun intérêt à regarder ce genre de chose. Ça me désole, en fait. »