En août 2013, Marion Bartoli mettait un terme à sa carrière, à 29 ans, quelques semaines après avoir remporté Wimbledon. En connais­sance de cause, la Française explique à L’Equipe ce qui a sans doute pousser Ashleigh Barty à prendre sa retraite, à la surprise géné­rale. La déci­sion de l’Australienne rend fina­le­ment encore plus impres­sion­nantes les carrières des légendes du jeu.

« Une fille comme Barty avait plutôt le profil de se dire qu’elle n’y arri­ve­rait pas car elle n’était pas assez grande, pas assez physique, etc. Aller cher­cher son rêve, c’est l’Everest. Y arriver une fois, c’est le Graal. Ça t’in­fluence beau­coup lors de la déci­sion. Tu as couru après quelque chose qui parais­sait telle­ment impos­sible. Quand tu l’as, tu n’ar­rives plus à repartir. C’est pour ça que j’ai autant d’ad­mi­ra­tion pour des Federer, Djokovic, Nadal, Serena. Ils ne sont jamais rassa­siés. C’est surna­turel », a souligné Marion Bartoli.