Marion Bartoli avait fait polémique avec des propos sur le prize money sur le circuit de double. Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin n’avaient pas apprécié cette sortie médiatique et lui avaient fait savoir. La lauréate de Wimbledon 2013 était l’invité de l’émission RMC Sport Show Revival où elle a expliqué l’origine de ses propos : « On avait une réflexion globale après la vidéo de la joueuse algérienne (Inès Ibbou), 620e mondiale, qui disait qu’elle n’arrivait pas à vivre du tennis. On s’est demandé comment mieux répartir le prize money. »

L’ancienne joueuse tricolore a ensuite poursuivi son raisonnement : « Je ne veux absolument pas enlever le double du tennis, mais ne pourrait-on pas faire des tournois avec moins d’équipes et garder du prize money pour les qualifications ? Donner un peu moins d’argent au vainqueur des tournois de double, voire tout le prize money du double, pour le répartir dans les qualifications ? (…) Ma réflexion globale c’est de voir que Roger Federer est le sportif le mieux payé à 100 millions de dollars et le 150e mondial n’arrive pas à vivre de son sport. Je ne dis pas qu’il faut enlever de l’argent à Federer mais que si on arrivait à mieux répartir les prize money et faire des économies quelque part pour des joueurs qui ont autant de frais ailleurs, je ne vois pas le mal là-dedans. Je ne pense pas uniquement à taxer les joueurs de double, ma réflexion est plus globale. » Le débat est lancé.