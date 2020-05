Boris Becker se montre très présent dans les médias depuis le début de la crise. Observateur avisé du circuit, l’ancien champion allemand s’est confié à Sky Sports et il donne son avis concernant les « gagnants » de cette suspension forcée : « Si l’année est perdue et ne reprend pas, je ne pense pas que ce soit mauvais pour Federer ou Serena. Ils n’ont pas vraiment maltraité leur corps pendant un an, donc d’une certaine manière, ils ont gagné un an dans leur carrière. »

L’ancien numéro 1 mondial estime qu’Andy Murray pourrait en profiter, mais pas les jeunes joueurs : « Je pense aussi que c’est une bonne chose pour des joueurs comme Andy Murray car cela lui donne plus de temps pour se préparer physiquement à revenir en 2021. En revanche, je ne pense pas que les jeunes joueurs en profitent réellement, car ils perdent une année à gagner en expérience et à jouer des matchs. Disons que cela profite davantage à Djokovic, Nadal et Federer parce qu’ils savent à quel point ils sont bons et quoi faire. Nous ne verrons pas de changement de forme de leur part, mais les jeunes joueurs prendront plus de temps pour revenir. »