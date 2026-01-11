Battue par la Pologne en finale de la United Cup ce dimanche à l’issue du double décisif, la Suisse n’a vrai­ment pas à rougir avec un duo Wawrinka/Bencic qui a fait vibrer les fans et observateurs.

Alors que le premier à rendu un magni­fique hommage à la deuxième en confé­rence de presse d’après match, Belinda a tenu à lui répondre de la meilleure des manières.

« Je pense qu’au final, il y a toujours des senti­ments mitigés quand on perd en finale. Nous avons fait de notre mieux. Je pense que nous avons dépassé nos attentes. Merci beau­coup pour ces gentils mots. Cela signifie vrai­ment beau­coup pour moi, surtout venant de toi, car je pense que tu es le véri­table cham­pion et que nous appre­nons énor­mé­ment de toi. Kubie (Jakub Paul) aussi, il a mené tous les doubles mixtes. Nous avons gagné presque tous les matchs. Je pense qu’il mérite un grand, grand, grand merci. Oui, vous pouvez être extrê­me­ment fière de vous, de la façon dont vous avez géré tout cela, surtout sous pres­sion. Merci beau­coup. Ce fut un plaisir de jouer avec vous. »