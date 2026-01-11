Battue par la Pologne en finale de la United Cup ce dimanche à l’issue du double décisif, la Suisse n’a vraiment pas à rougir avec un duo Wawrinka/Bencic qui a fait vibrer les fans et observateurs.
Alors que le premier à rendu un magnifique hommage à la deuxième en conférence de presse d’après match, Belinda a tenu à lui répondre de la meilleure des manières.
« Je pense qu’au final, il y a toujours des sentiments mitigés quand on perd en finale. Nous avons fait de notre mieux. Je pense que nous avons dépassé nos attentes. Merci beaucoup pour ces gentils mots. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi, surtout venant de toi, car je pense que tu es le véritable champion et que nous apprenons énormément de toi. Kubie (Jakub Paul) aussi, il a mené tous les doubles mixtes. Nous avons gagné presque tous les matchs. Je pense qu’il mérite un grand, grand, grand merci. Oui, vous pouvez être extrêmement fière de vous, de la façon dont vous avez géré tout cela, surtout sous pression. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de jouer avec vous. »
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 17:20