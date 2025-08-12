Coco Gauff faisait récemment l’éloge de la mixité et de la compétitivité des joueurs et joueuses Américains. La N°2 mondiale précisait bien qu’il n’y avait aucun esprit de compétition, et que tous se tiraient vers le haut.
Un point de vue que Ben Shelton a contourné avec humour dans une récente interview pour Tennis Channel, estimant que les hommes avaient du retard sur les femmes, qui ont toujours gagné plus de titres qu’eux.
« Je pense que nous, les Américains, sommes toujours sous les feux des projecteurs. C’est toujours le gros titre et l’histoire. Et je pense qu’il est inévitable que nous remportions des titres du Grand Chelem. Je ne sais pas qui ce sera ni quand. C’est à vous d’en débattre. Mais vu la situation actuelle, le nombre de jeunes qui émergent, le nombre de joueurs qui sont au sommet, c’est impressionnant. Et on essaie juste de rattraper les filles. Coco aime dire des bêtises. Et vous savez, je ne peux rien répliquer, parce qu’elles nous dominent depuis toujours. Je ne sais pas s’il y a jamais eu une époque où les Américains étaient meilleurs que les Américaines. Alors on a un objectif à atteindre. »
Publié le mardi 12 août 2025 à 10:46