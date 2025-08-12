AccueilATP - WTABen Shelton ne peut pas s'en prendre à Gauff : « Coco...
Ben Shelton ne peut pas s’en prendre à Gauff : « Coco aime dire des bêtises. Et vous savez, je ne peux rien répli­quer, parce que les femmes nous dominent depuis toujours »

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

-

4

Coco Gauff faisait récem­ment l’éloge de la mixité et de la compé­ti­ti­vité des joueurs et joueuses Américains. La N°2 mondiale préci­sait bien qu’il n’y avait aucun esprit de compé­ti­tion, et que tous se tiraient vers le haut.

Un point de vue que Ben Shelton a contourné avec humour dans une récente inter­view pour Tennis Channel, esti­mant que les hommes avaient du retard sur les femmes, qui ont toujours gagné plus de titres qu’eux.

« Je pense que nous, les Américains, sommes toujours sous les feux des projec­teurs. C’est toujours le gros titre et l’his­toire. Et je pense qu’il est inévi­table que nous rempor­tions des titres du Grand Chelem. Je ne sais pas qui ce sera ni quand. C’est à vous d’en débattre. Mais vu la situa­tion actuelle, le nombre de jeunes qui émergent, le nombre de joueurs qui sont au sommet, c’est impres­sion­nant. Et on essaie juste de rattraper les filles. Coco aime dire des bêtises. Et vous savez, je ne peux rien répli­quer, parce qu’elles nous dominent depuis toujours. Je ne sais pas s’il y a jamais eu une époque où les Américains étaient meilleurs que les Américaines. Alors on a un objectif à atteindre. »

Publié le mardi 12 août 2025 à 10:46

