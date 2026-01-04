AccueilATP - WTABencic, sur le match entre Kyrgios et Sabalenka : "Personnellement, je pense...
Bencic, sur le match entre Kyrgios et Sabalenka : « Personnellement, je pense que ça n’au­rait pas dû s’ap­peler la Bataille des sexes, parce que c’était autre chose »

Alors que la nouvelle batailles des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, remportée par l’Australien, continue de faire beau­coup parler, plusieurs joueuses dont Belinda Bencic ont été inter­ro­gées à ce sujet.

Et si elle se montre moins viru­lente que sa collègue, Iga Swiatek, la Suissesse explique que le nom de cette exhi­bi­tion est trompeur.

« Personnellement, je pense que ça n’au­rait pas dû s’ap­peler la Bataille des sexes, parce que c’était autre chose. Oui, c’était une belle exhibition. »

Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 14:32

