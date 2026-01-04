Alors que la nouvelle batailles des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, remportée par l’Australien, continue de faire beaucoup parler, plusieurs joueuses dont Belinda Bencic ont été interrogées à ce sujet.
Et si elle se montre moins virulente que sa collègue, Iga Swiatek, la Suissesse explique que le nom de cette exhibition est trompeur.
« Personnellement, je pense que ça n’aurait pas dû s’appeler la Bataille des sexes, parce que c’était autre chose. Oui, c’était une belle exhibition. »
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 14:32