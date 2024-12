Alors que Nick Kyrgios s’est une énième fois exprimé avec force sur les affaire de dopage impli­quant Jannik Sinner et Iga Swiatek lors de sa confé­rence de presse sur le tournoi de Brisbane, l’ac­tuel 311e joueur mondial, Benjamin Lock, a décidé de lui emboîter le pas via son compte Twitter.

« Tricheries, inco­hé­rences, manque de trans­pa­rence et indi­gna­tion publique à l’égard de tout joueur qui s’ex­prime. Ce n’est pas une bonne image pour le tennis. Le vestiaire n’a aucun respect pour tout cela. Dites ce que vous voulez, mais ce n’est pas un sport propre en ce moment. »

Cheating, incon­sis­ten­cies, lack of trans­pa­rency and public outrage on any player that speaks out. Not a good look for tennis. The locker room has zero respect for all of this. Say what you want but this is not a clean sport at the moment ❌ https://t.co/n39WFx1MQL