Connu pour son franc‐parler, Benoît Maylin n’y est pas allé de main morte à propos de la dernière bataille des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, bataille remportée par l’Australien avec des règles farfelues censées réduire l’écart entre l’homme et la femme.
« Enfin, ça y est, on en a fini avec cette farce, ce pitoyable intermède bouffi de business, indigeste, totalement bidon, qui n’aura de performance que celle, lamentable, d’avoir sali le sport, le tennis, et la différence des sexes. Désolant », a lâché notre confrère sur son compte Twitter.
😡 Enfin, ça y est, on en a fini avec cette farce, ce pitoyable intermède bouffi de business, indigeste, totalement bidon, qui n’aura de performance que celle, lamentable, d’avoir sali le sport, le tennis, et la différence des sexes.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) December 29, 2025
Désolant. pic.twitter.com/QNRbOKP20H
Des propos certes plus virulents mais dans la même veine que ceux de Greg Rusedski, qui n’a pas non plus apprécié le « spectacle ».
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 15:45