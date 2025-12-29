AccueilATP - WTABenoît Maylin après le duel entre Kyrgios et Sabalenka : "Enfin, on...
Benoît Maylin après le duel entre Kyrgios et Sabalenka : « Enfin, on en a fini avec cette farce, ce pitoyable inter­mède bouffi de busi­ness, indi­geste, tota­le­ment bidon, qui n’aura de perfor­mance que celle, lamen­table, d’avoir sali le sport, le tennis, et la diffé­rence des sexes »

Thomas S
Par Thomas S

Connu pour son franc‐parler, Benoît Maylin n’y est pas allé de main morte à propos de la dernière bataille des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, bataille remportée par l’Australien avec des règles farfe­lues censées réduire l’écart entre l’homme et la femme.

« Enfin, ça y est, on en a fini avec cette farce, ce pitoyable inter­mède bouffi de busi­ness, indi­geste, tota­le­ment bidon, qui n’aura de perfor­mance que celle, lamen­table, d’avoir sali le sport, le tennis, et la diffé­rence des sexes. Désolant », a lâché notre confrère sur son compte Twitter. 

Des propos certes plus viru­lents mais dans la même veine que ceux de Greg Rusedski, qui n’a pas non plus apprécié le « spec­tacle ».

Publié le lundi 29 décembre 2025 à 15:45

