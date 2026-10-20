Alors qu’Elina Svitolina a publié ce mardi un deuxième message sur ses réseaux sociaux au sujet de sa décision de mettre fin à sa relation amoureuse avec Gaël Monfils, 24 heures après le premier officialisant la nouvelle, plusieurs personnes ont invité les « commentateurs » des réseaux sociaux à un minimum de respect.
Il faut dire que les différentes rumeurs et accusations vont bon train depuis le message publié par la joueuse ukrainienne. Infidélité, trahison, dopage, tout y passe.
Indigné par tant d’impolitesse, notre confrère Benoît Maylin a fait part de son agacement.
Sans rire, lâchez‐la, lâchez‐les, vous êtes des hyènes.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 20, 2026
« Sans rire, lâchez‐la, lâchez‐les, vous êtes des hyènes », a lâché notre confrère qui officie régulièrement dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV.
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 13:13