Alors qu’Elina Svitolina a publié ce mardi un deuxième message sur ses réseaux sociaux au sujet de sa déci­sion de mettre fin à sa rela­tion amou­reuse avec Gaël Monfils, 24 heures après le premier offi­cia­li­sant la nouvelle, plusieurs personnes ont invité les « commen­ta­teurs » des réseaux sociaux à un minimum de respect.

Il faut dire que les diffé­rentes rumeurs et accu­sa­tions vont bon train depuis le message publié par la joueuse ukrai­nienne. Infidélité, trahison, dopage, tout y passe.

Indigné par tant d’im­po­li­tesse, notre confrère Benoît Maylin a fait part de son agacement.

Sans rire, lâchez‐la, lâchez‐les, vous êtes des hyènes. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 20, 2026

« Sans rire, lâchez‐la, lâchez‐les, vous êtes des hyènes », a lâché notre confrère qui officie régu­liè­re­ment dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.