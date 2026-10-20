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Benoît Maylin s’agace sur la sépa­ra­tion entre Monfils et Svitolina : « Vous êtes des hyènes »

Par
Thomas S
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Alors qu’Elina Svitolina a publié ce mardi un deuxième message sur ses réseaux sociaux au sujet de sa déci­sion de mettre fin à sa rela­tion amou­reuse avec Gaël Monfils, 24 heures après le premier offi­cia­li­sant la nouvelle, plusieurs personnes ont invité les « commen­ta­teurs » des réseaux sociaux à un minimum de respect.

Il faut dire que les diffé­rentes rumeurs et accu­sa­tions vont bon train depuis le message publié par la joueuse ukrai­nienne. Infidélité, trahison, dopage, tout y passe.

Indigné par tant d’im­po­li­tesse, notre confrère Benoît Maylin a fait part de son agacement. 

« Sans rire, lâchez‐la, lâchez‐les, vous êtes des hyènes », a lâché notre confrère qui officie régu­liè­re­ment dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.

Publié le mardi 20 octobre 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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