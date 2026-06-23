Marketa Vondrousova, lauréate surprise de Wimbledon en 2023 et ancienne 6e joueuse mondiale, vient d’être suspendue 4 ans par l’ITIA (Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis) pour avoir refusé de se soumettre à une contrôle antidopage.
Et alors que certains observateurs ont du mal à comprendre la dureté de la sanction, le journaliste Benoît Maylin a tenu à rappeler un point essentiel du règlement antidopage.
« On mélange tout. Le cas Vondrousova n’a rien à voir avec ceux de Sinner et Swiatek. Elle a refusé un test. En changeant 2 fois de versions pour se justifier. C’est 4 ans. C’est la règle. Mais on dirait que personne ne la connaît. Ça, c’est fou. Elle peut bien sûr faire appel. »
On mélange tout.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 23, 2026
Le cas Vondrousova n’a rien à voir avec ceux de Sinner et Swiatek.
ELLE A REFUSÉ UN TEST.
En changeant 2 fois de versions pour se justifier.
C’est 4 ans.
C’est la règle.
Mais on dirait que personne ne la connaît.
Ça, c’est fou.
Elle peut bien sûr faire appel. pic.twitter.com/lQnRFRqm0Q
Pour rappel, Jannik Sinner et Iga Swiatek avaient été suspendus respectivement 3 mois et 1 mois pour avoir été contaminés de manière involontaire à des produits interdits.
Publié le mardi 23 juin 2026 à 10:09