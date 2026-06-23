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Benoît Maylin sur la suspen­sion de Vondrousova : « Son cas n’a rien à voir avec ceux de Sinner et Swiatek. On dirait que personne ne connaît la règle »

Par
Baptiste Mulatier
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Marketa Vondrousova, lauréate surprise de Wimbledon en 2023 et ancienne 6e joueuse mondiale, vient d’être suspendue 4 ans par l’ITIA (Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis) pour avoir refusé de se soumettre à une contrôle antidopage.

Et alors que certains obser­va­teurs ont du mal à comprendre la dureté de la sanc­tion, le jour­na­liste Benoît Maylin a tenu à rappeler un point essen­tiel du règle­ment antidopage.

« On mélange tout. Le cas Vondrousova n’a rien à voir avec ceux de Sinner et Swiatek. Elle a refusé un test. En chan­geant 2 fois de versions pour se justi­fier. C’est 4 ans. C’est la règle. Mais on dirait que personne ne la connaît. Ça, c’est fou. Elle peut bien sûr faire appel. »

Pour rappel, Jannik Sinner et Iga Swiatek avaient été suspendus respec­ti­ve­ment 3 mois et 1 mois pour avoir été conta­minés de manière invo­lon­taire à des produits interdits. 

Publié le mardi 23 juin 2026 à 10:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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