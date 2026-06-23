Marketa Vondrousova, lauréate surprise de Wimbledon en 2023 et ancienne 6e joueuse mondiale, vient d’être suspendue 4 ans par l’ITIA (Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis) pour avoir refusé de se soumettre à une contrôle antidopage.

Et alors que certains obser­va­teurs ont du mal à comprendre la dureté de la sanc­tion, le jour­na­liste Benoît Maylin a tenu à rappeler un point essen­tiel du règle­ment antidopage.

« On mélange tout. Le cas Vondrousova n’a rien à voir avec ceux de Sinner et Swiatek. Elle a refusé un test. En chan­geant 2 fois de versions pour se justi­fier. C’est 4 ans. C’est la règle. Mais on dirait que personne ne la connaît. Ça, c’est fou. Elle peut bien sûr faire appel. »

On mélange tout.



Le cas Vondrousova n’a rien à voir avec ceux de Sinner et Swiatek.



ELLE A REFUSÉ UN TEST.

En chan­geant 2 fois de versions pour se justi­fier.

C’est 4 ans.

C’est la règle.

Mais on dirait que personne ne la connaît.

Ça, c’est fou.



Elle peut bien sûr faire appel. pic.twitter.com/lQnRFRqm0Q — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 23, 2026

Pour rappel, Jannik Sinner et Iga Swiatek avaient été suspendus respec­ti­ve­ment 3 mois et 1 mois pour avoir été conta­minés de manière invo­lon­taire à des produits interdits.