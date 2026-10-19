Alors que de nombreuses rumeurs couraient depuis l’apparition du nom de Gaël Monfils sur la liste officielle des joueurs retraités sur le site de l’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis, tout est en train de s’expliquer suite au message publié ce lundi par Elina Svitolina.
S’il n’est pas encore certain que l’annonce du divorce de l’Ukrainienne avec le Français de 40 ans soit directement liée à la retraite anticipée de ce dernier, cela y ressemble quand même beaucoup comme l’exprime notre confrère Benoît Maylin sur ses réseaux sociaux.
💔 Que c’est triste. On comprend mieux la décision Gaël Monfils. Lui et Svitolina annoncent leur séparation. Enfin Elina. Elle évoque notamment les conséquences psychologiques de la guerre dans son pays, et tient à préciser qu’il n’y a aucun responsable dans cette séparation.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 19, 2026
« Que c’est triste. On comprend mieux la décision de Gaël Monfils. Lui et Svitolina annoncent leur séparation. Enfin Elina. Elle évoque notamment les conséquences psychologiques de la guerre dans son pays, et tient à préciser qu’il n’y a aucun responsable dans cette séparation. »
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 13:13