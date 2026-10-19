Alors que de nombreuses rumeurs couraient depuis l’ap­pa­ri­tion du nom de Gaël Monfils sur la liste offi­cielle des joueurs retraités sur le site de l’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis, tout est en train de s’ex­pli­quer suite au message publié ce lundi par Elina Svitolina.

S’il n’est pas encore certain que l’an­nonce du divorce de l’Ukrainienne avec le Français de 40 ans soit direc­te­ment liée à la retraite anti­cipée de ce dernier, cela y ressemble quand même beau­coup comme l’ex­prime notre confrère Benoît Maylin sur ses réseaux sociaux.

💔 Que c’est triste. On comprend mieux la déci­sion Gaël Monfils. Lui et Svitolina annoncent leur sépa­ra­tion. Enfin Elina. Elle évoque notam­ment les consé­quences psycho­lo­giques de la guerre dans son pays, et tient à préciser qu’il n’y a aucun respon­sable dans cette séparation. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 19, 2026

« Que c’est triste. On comprend mieux la déci­sion de Gaël Monfils. Lui et Svitolina annoncent leur sépa­ra­tion. Enfin Elina. Elle évoque notam­ment les consé­quences psycho­lo­giques de la guerre dans son pays, et tient à préciser qu’il n’y a aucun respon­sable dans cette séparation. »