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Benoît Maylin sur l’an­nonce du divorce d’Elina Svitolina avec Gaël Monfils : « Que c’est triste. On comprend mieux la déci­sion de Gaël Monfils »

Par
Thomas S
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Alors que de nombreuses rumeurs couraient depuis l’ap­pa­ri­tion du nom de Gaël Monfils sur la liste offi­cielle des joueurs retraités sur le site de l’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis, tout est en train de s’ex­pli­quer suite au message publié ce lundi par Elina Svitolina.

S’il n’est pas encore certain que l’an­nonce du divorce de l’Ukrainienne avec le Français de 40 ans soit direc­te­ment liée à la retraite anti­cipée de ce dernier, cela y ressemble quand même beau­coup comme l’ex­prime notre confrère Benoît Maylin sur ses réseaux sociaux. 

« Que c’est triste. On comprend mieux la déci­sion de Gaël Monfils. Lui et Svitolina annoncent leur sépa­ra­tion. Enfin Elina. Elle évoque notam­ment les consé­quences psycho­lo­giques de la guerre dans son pays, et tient à préciser qu’il n’y a aucun respon­sable dans cette séparation. »

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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