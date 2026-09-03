Billie Jean King n’a peur de rien et c’est aussi grâce à cela qu’elle a réussi à créer la WTA en 1973 et qu’elle continue de se battre en faveur de l’éga­lité des sexes.

Récemment inter­rogée par le maga­zine améri­cain, Racquet, à l’oc­ca­sion de l’in­tro­ni­sa­tion du Suisse au Hall of Fame du tennis, la lauréate de 11 titres du Grand Chelem en simple n’a pas hésité à reca­drer celui‐ci sur son enga­ge­ment politique.

« J’aimerais qu’il se batte davan­tage pour l’égalité, parce que je n’arrête pas de lui dire : ‘Tu as deux garçons et deux filles ! L’égalité règne chez toi !’. Vous croyez qu’il ferait un jour quoi que ce soit qui puisse bous­culer l’ordre établi ? Il n’en a pas envie. Moi aussi, j’aimerais gagner de l’argent. »