Alors que Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka s’affronteront le 28 décembre prochain à Dubaï dans une nouvelle bataille des sexes, qui de mieux que Billie Jean King, à l’origine de ce match exhibition, pour en parler ?
Tout a commencé lorsqu’en 1973, l’ancien champion américain, Bobby Riggs, alors retraité et âgé de 55 ans, déclare publiquement que le tennis féminin est si inférieur au tennis masculin qu’il est capable de battre n’importe quelle joueuse en activité.
Un défi relevé avec succès par Billie Jean King, fondatrice de la WTA la même année, qui finira par s’imposer en cinq sets contre le lauréat de l’édition 1939 de Wimbledon. Une autre époque et un tout autre contexte pour l’Américaine, lauréate de 39 titres du Grand Chelem dont 12 en simple.
« La seule similitude, c’est que l’un est un garçon et l’autre une fille. C’est tout. Pour le reste, non. Notre match concernait le changement social, culturel, là où nous en étions en 1973. Ce n’est pas le cas ici. J’espère que ce sera un grand match – je souhaite évidemment que Sabalenka gagne – mais ce n’est tout simplement pas la même chose. »
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 17:09